Ore 16.00 – Abbadia Lariana, incidente sulla SS36 in direzione Sud

ABBADIA LARIANA – Intorno alle 16.00 di oggi, sabato, lungo la SS36 in direzione Sud all’altezza della galleria Borbino nel comune di Abbadia Lariana si è registrato un incidente, nel quale sarebbero rimaste ferite tre persone. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: due ambulanze una del Soccorso degli Alpini di Mandello e una del Soccorso Bellanese, Vigili del Fuoco e Polstrada. Inevitabili le code per chi sta viaggiando in direzione Lecco / Milano.