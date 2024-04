Paura a Valmadrera per un incidente tra un’auto e una moto

Trasportati all’ospedale un uomo di 31 e una donna di 24 anni, non sarebbero in pericolo di vita

L’incidente è avvenuto in via Como, all’altezza della stazione ferroviaria

VALMADRERA – Paura a Valmadrera intorno alle ore 8.30 di oggi, sabato 6 aprile, per un incidente che ha visto coinvolte una motocicletta e un’auto. Lo scontro sarebbe avvenuto in via Como, circa all’altezza della stazione ferroviaria.

Sul posto, in codice rosso, sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, assieme all’automedica da Lecco. Fortunatamente l’incidente si sarebbe rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento, trasportati all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) un uomo di 31 anni e una donna di 24 anni.

Sul posto anche le forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti e code verso Lecco.