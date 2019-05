Perledo, runner disperso: terzo giorno di ricerche

PERLEDO – Sono riprese questa mattina, giovedì, le ricerche del runner disperso da martedì scorso. L’uomo, di circa 60 anni, era uscito di casa per andare a correre e non è più tornato. Appassionato di corsa, l’uomo era solito uscire per i sentieri e i boschi intorno a Perledo per allenarsi. Martedì però non è più tornato a casa e i familiari hanno lanciato l’allarme. Una vera e propria task force di soccorritori sta battendo palmo a palmo i boschi della zona alla ricerca dell’uomo. Mobilitati gli uomini del Soccorso Alpino della stazione Valsassina e Valvarrone, insieme ai colleghi della 19esima delegazione lariana, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Guardia di Finanza. I soccorritori sono stati coadiuvati anche da un elicottero che dall’alto ha sorvolato la zona.

“Abbiamo battuto la zona che da Sasso di San Defendente va verso Parlasco – ci ha spiegato ieri sera, al termine della seconda giornata di ricerche senza esito Alessandro Spada capo stazione della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso Alpino – Abbiamo anche perlustrato la forra di Tartavalle da Taceno fino alla foce del torrente Pioverna ma non abbiamo avuto alcun esito”. Oggi, le ricerche del runner disperso sono riprese di primo mattino. I soccorritori hanno deciso di allargare il raggio di azione, arrivando fino alla frazione di Comasira, Vendrogno e Taceno.