Premana. Caduta all’Alpe Barconcelli, intervento dei soccorsi

L’allarme nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 agosto

Sul posto l’elisoccorso, allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino

PREMANA – Intervento dell’elisoccorso e dei tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina Valvarrone nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 agosto, per un uomo che si è infortunato all’Alpe Barconcelli sopra Premana. Intorno alle ore 13.30 l’elicottero è intervenuto per recuperare un uomo vittima di una caduta. L’uomo si è procurato alcune ferite, è stato soccorso dall’equipe medica prima di essere trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).