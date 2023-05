Schianto auto-moto a Oggiono, in prognosi riservata il motociclista 69enne

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 maggio, in via per Annone

OGGIONO – E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista di 69 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri (martedì 9 maggio) è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella al suo scooter.

C.F., classe 1953 residente ad Annone Brianza, stava percorrendo via per Annone a Oggiono quando si è scontrato con una Volkwagen T-Roc. L’allarme è scattato poco dopo le 18, sul posto insieme all’ambulanza della Croce Verde Bosisio e all’automedica è giunto anche l’elisoccorso di Como che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.