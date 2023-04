Si finge interessato all’acquisto di una moto ma sale in sella e la ruba

“Sembrava per bene, invece se n’è andato con la mia Honda CBR 1000 Fireblade”

E’ successo domenica pomeriggio a Valmadrera. Probabilmente il ladro aveva un complice ad attenderlo con un furgone

VALMADRERA – Si è presentato come una persona per bene, interessato all’acquisto di una motocicletta usata, invece si è approfittato della buona fede di un lecchese per commettere il furto. Il signor Pietro ha deciso di raccontare la sua storia in primis perché non capiti a qualcun altro, in secondo luogo perché qualsiasi segnalazione potrebbe essere utile per rintracciare la sua moto.

“Dopo aver messo una inserzione per vendere la mia moto sui siti di compravendita online, come ho sempre fatto in passato, sono stato contattato telefonicamente da un ragazzo che ha detto di chiamarsi Francesco e di avere 30 anni. Si è detto interessato all’acquisto della moto e, dopo esserci scambiati alcuni messaggi in Whatsapp, abbiamo deciso di incontrarci domenica 2 aprile“.

Il giovane si è presentato alle ore 16 alla stazione di Valmadrera dicendo di essere arrivato in treno: “L’ho accompagnato a casa, ispirava fiducia e raccontava cose normali come se avesse una giovane famiglia – racconta ancora il signor Pietro -. Gli ho mostrato la moto e l’ho portato al pratone di Parè (io abito in zona) per vederla alla luce. Dopo alcune domande tecniche mi ha chiesto di poterla provare solo un momento. Gli ho detto di fare attenzione perché in giro c’era parecchia gente e la moto, una Honda CBR 1000 Fireblade di color rosso amaranto, era un fulmine. Erano circa le 16.20 quando si è diretto verso Malgrate senza più fare ritorno. Io mi son preso una brutta lezione ma volevo almeno mettere in guardia tutti”.

Il valmadrerese non ha potuto far altro che sporgere denuncia ai Carabinieri che gli hanno detto che presumibilmente ad aspettarlo c’era un complice con un furgone dove è stata caricata la moto: “Magari qualcuno ha visto la moto tra Malgrate e Lecco (penso in zona Ponte Nuovo) tra le 16.20 e le 16.30 di domenica 2 aprile, oppure ha qualche informazione o una foto, la targa del furgone che potrebbe averla caricata…”.