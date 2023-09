Smottamento tra Alta Valsassina e Valvarrone: Sp 67 chiusa al transito

Ammasso roccioso pericolante tra le località Gallino di Pagnona e Avano di Valvarrone

Transito vietato fino a nuovo ordine per garantire la sicurezza degli utenti

VALVARRONE – Chiusa totalmente al transito la Sp 67 tra Alta Valsassina e Valvarrone, dalla località Gallino di Pagnona alla località Avano di Valvarrone, per via di un ammasso roccioso che, nella tarda mattinata di oggi, martedì, si è distaccato dalla parte sovrastante la carreggiata, in prossimità della galleria paramassi esistente.

Il provvedimento preso per garantire l’incolumità degli utenti della strada, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Fino a nuovo ordine dunque non sarà possibile percorrere il tratto compreso tra il pk 14+000 (loc. Gallino in comune di Pagnona) ed il pk 16+000 (loc. Avano in Comune di Valvarrone).

Sul posto è già intervenuto il personale cantoniere della Provincia di Lecco, che ha già eseguito alcune verifiche preliminari, disponendo poi la chiusura al transito a scopo cautelativo, al fine anche di consentire ulteriori approfondimenti sul versante interessato.