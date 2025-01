Soccorsi in Grignetta per recuperare due escursionisti bloccati

I due erano rimasti bloccati nel Canale Pagani

Sono stati recuperati illesi

PIANI RESINELLI – Vigili del Fuoco in azione in Grignetta questa mattina, verso le 10, per il recupero di due escursionisti bloccati in zona impervia nel Canale Pagani, a circa 1700 metri.

I Vigili del fuoco sono intervenuti tramite squadra SAF da terra ed elinucleo a bordo dell’elicottero Drago per portare in salvo 2 escursionisti malcapitati. Una volta localizzati e raggiunti sono stato portati in luogo sicuro, illesi. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.