Sospese le ricerche del Ragno “Mariolino” Conti, riprenderanno giovedì

Massiccia task force per cercare Mariolino, scomparso da martedì nel tardo pomeriggio dopo un’escursione

SONDRIO – Sono state sospese nal tardo pomeriggio le ricerche del Ragno di Lecco, Mario Conti, 79 anni, attivate ieri, martedì, dopo il mancato rientro a casa da una passeggiata nei boschi in località Mossini, sopra Sondrio in Valtellina, dove attualmente abita.

Ingente la task force di soccoritori che si è attivata per cercare “Mariolino”, diminutivo affibiatogli dagli amici per via del suo fisico minuto e asciutto e com’è da sempre conosciuto nel mondo della montagna e dell’alpinismo.

Al lavoro nelle ricerche i tecnici del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, con le Stazioni di Sondrio e Valmalenco, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile. Impegnata, per il Cnsas, anche l’unità cinofila molecolare Dall’alto sono state effettuate diverse perlustrazioni con il Drago, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, e con i droni, ma del lecchese Conti purtroppo ancora nessuna traccia.

Ricerche che sono state sospese per il calare della sera, complice anche l’area boschiva interessata, che si presenta molto impervia e fitta. La macchina dei soccorsi tornerà a mobilitarsi alle prime luci dell’alba di domani mattina, giovedì, allargando il raggio d’azione, essendo Mariolino tutt’oggi un grande camminatore, allenato e in ottima forma fisica, pertando non si esclude che abbia potuto compiere un lungo tratto di percorso.

Una lotta contro il tempo che sta tenendo il mondo della montagna e non solo col fiato sospeso.