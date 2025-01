L’incidente è avvenuto dopo le ore 17 di ieri, sabato

ABBADIA LARIANA – Nuovo incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 11 gennaio, lungo la Statale 36, più precisamente all’altezza dello svincolo di Abbadia Lariana in direzione Nord. Un’auto si sarebbe ribaltata, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Disagi alla circolazione con lo svincolo che è stato momentaneamente chiuso per consentire la rimozione dell’auto, una Fiat Panda.