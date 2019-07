Svaligiata nella notte la filiale del Credito Valtellinese ad Osnago

I ladri riescono ad introdursi nell’istituto di credito

Con un’esplosione fanno saltare la cassa, poi fuggono

OSNAGO – Non hanno usato certo le buone maniere i malviventi che, nella notte ad Osnago sono riusciti ad accedere alla filiale del Credito Valtellinese: una volta dentro, i ladri hanno devastato i locali dell’istituto di credito, lasciando dietro di sé una scia di danni.

Non è chiaro come i delinquenti siano riusciti ad entrare, si ipotizza che possano avere forzato un ingresso laterale. Un boato nella notte è stato udito, intorno alle 3, dai residenti della zona mentre i ladri facevano saltare la cassa per poi prendere di mira anche gli sportelli.

L’allarme è scattato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la vigilanza privata ma al loro arrivo i ladri si erano già dileguati.

La banca in mattinata è rimasta chiusa e il personale sta facendo la conta dei danni (anche il soffitto sarebbe rimasto danneggiato dall’esplosione) e del denaro mancante.

Si tratta dell’ennesimo episodio in pochi mesi subito dallo stessa filiale: il primo tentativo di furto era fallito, poi il bancomat all’esterno dell’edificio era stato fatto ‘saltare’, questa volta i ladri sono addirittura entrati all’interno dei locali.