Temporali in arrivo: la Regione Lombardia dirama l’allerta meteo arancione

Previsti grandine e vento forte

LECCO – Temporali e grandine: le previsioni meteo indicano un’imminente inversione di tendenza delle temperature, che determinerà la fine del caldo soffocante che ha caratterizzato la settimana. Ma in è in arrivo anche un’ondata di maltempo con temporali e vento forte per cui la Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione.

Per la giornata di oggi 25 agosto: è previsto un aumento della probabilità di temporali sui rilievi, in particolare sul Nordovest dal tardo pomeriggio, con possibili isolati temporali di forte intensità associati a grandinate e locali forti raffiche di vento, più probabili su rilievi di Nordovest e bassa Valtellina. Venti moderati su Appennino e bassa pianura occidentale dal pomeriggio, anche sulle Alpi di confine in serata.

Per la giornata di domani 26 agosto: si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare sulla fascia alpina, Prealpi Centro Occidentali e pianura occidentale. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali ed alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca.