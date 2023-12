Tragedia in montagna, 51enne muore sul Legnone

Si tratterebbe di un uomo residente nella Brianza lecchese, recuperato in vetta dai soccorritori

Intervenuto il Soccorso Alpino con le Stazioni Valsassina-Valvarrone e Morbegno, oltre all’elisoccorso da Sondrio

DELEBIO (SO) – Tragico incidente sul Legnone questo pomeriggio: a perdere la vita un 51enne, recuperato dai soccorritori. L’uomo ha trovato la morte in vetta, nella porzione di montagna appartenente al Comune di Delebio (SO) per cause ancora da chiarire.

L’allarme è scattato intorno alle due di questo pomeriggio, con il decollo dell’elisoccorso da Sondrio dalla piazzola di Premana, per salvare l’escursionista. Trattandosi del suo versante di competenza intervenuto anche il Soccorso Alpino Stazione Valsassina Valvarrone, oltre alla Stazione di Morbegno. Purtroppo però gli operatori altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo, classe 1972 e residente in un comune della Brianza lecchese. Allertati anche i Carabinieri di Chiavenna.