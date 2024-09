Treni. Dopo la riapertura, subito guasti sulla Milano-Tirano. Circolazione rallentata

LECCO – Doveva riprendere a funzionare a pieno regime oggi, lunedì 9 settembre, la linea Milano-Tirano, interessata nei mesi estivi da lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da Rfi, in particolare nella tratta Colico-Tirano dove il servizio treni era stato sospeso, ma già questa mattina presto un problema si è presentato sulla linea. Tra le stazioni di Ponte in Valtellina e Castione Andevenno, in provincia di Sondrio, un guasto a uno scambio e a un passaggio a livello stanno causando ritardi fino a 50 minuti.

I tecnici di Rfi, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, stanno facendo il possibile per riparare l’inconveniente quanto prima e ridurre il disagio per i fruitori della linea. Cancellati anche alcuni treni per un guasto al convoglio.

Al di là della criticità odierna, nuovi rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza potranno verificarsi anche nelle prossime settimane. Chiusi i cantieri estivi, sempre a partire da oggi, sono previsti ulteriori lavori di potenziamento del servizio sulla Milano-Tirano, la linea “delle Olimpiadi invernali 2026”, con l’obiettivo di completare l’offerta fino a garantire una corsa ogni ora per direzione fra Milano Centrale e la Valtellina.