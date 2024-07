Una foto emblematica del maltempo che sta colpendo la Lombardia

SEREGNO – Questa mattina, venerdì, lungo la SS36 all’altezza del Comune di Seregno, un nostro lettore ha scattato una foto emblematica del maltempo che sta imperversando sulla Lombardia. L’immagine, inviata alla nostra redazione, cattura in modo vivido della forte perturbazione che sta colpendo la Lombardia.

In tutta la Lombardia, il maltempo ha provocato numerosi disagi: alberi caduti, blackout elettrici e allagamenti in diverse aree urbane e non solo. Le previsioni meteo non sono incoraggianti e si prevede per tutta la giornata di oggi forti piogge e temporali.

Le squadre di soccorso e la Protezione Civile sono operative sul territorio già dalle prime ore del mattino. Da domani, le condizioni meteo dovrebbero volgere al meglio.