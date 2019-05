Tanti ‘indisciplinati’ della sosta nella giornata di festa

Piovono sanzioni, sette vetture rimosse col carroattrezzi

VALMADRERA – Trentaquattro multe per divieto di sosta e sette veicoli rimossi perché parcheggiati in curva o sul marciapiede: è il bilancio di un primo maggio di lavoro per la Polizia Locale di Valmadrera.

Il Comando ha organizzato due servizi mirati con la presenza su turno 8,30-13,30 sia per garantire il servizio di scorta al seguito della manifestazione di Skyrunning 15° Trofeo Dario e Willy con la presenza di 15 volontari oltre agli ufficiali e agenti del Comando, sia per garantire il controllo dell’accesso a San Tomaso.



“Quattro volontari e un agente di Polizia Locale – spiega il comandante Cristian Francese – hanno effettuato servizio di informazione con la presenza in corrispondenza dell’intersezione tra via Leopardi e via S.C.Borromeo e contemporaneamente la pattuglia automontata ha effettuato servizio di controllo”.

Il comandante, con il sindaco Donatella Crippa, tengono a sottolineare che “sono stati distribuiti 130 volantini per avvisare i turisti che i parcheggi disponibili in via Caduti per la Libertà e in via S.C. Borromeo erano tutti occupati e per illustrare la mappa, allegata al volantino stesso, indicante i parcheggi pubblici disponibili ed i percorsi pedonali più brevi per raggiungere la località di San Tomaso”.

“Attualmente – precisano – il Corpo Associato di Polizia Locale conta di 7 operatori dei quali 4 dipendenti del Comune di Valmadrera e che servizi come quelli posti in essere nella giornata di ieri sono possibili solo grazie alla generosa disponibilità dei volontari, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.