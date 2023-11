Cade mentre stava rientrando da una escursione, soccorso un 81enne

Intervento nella serata di venerdì 24 novembre alle pendici del Monte Cornizzolo

Sul posto sono arrivate a piedi le squadre territoriali del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco

SUELLO – Intervento nella serata di venerdì 24 novembre per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. La chiamata da parte della centrale è arrivata alle 18.45 per un uomo di 81 anni. Stava rientrando da un’escursione alle pendici del Monte Cornizzolo, quando è caduto dal sentiero in una zona molto impervia, sopra la località Priell.

È comunque riuscito a chiedere aiuto; i familiari lo hanno raggiunto ma poi hanno verificato che si trovava in una zona molto ripida e allora hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivate a piedi le squadre territoriali del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco; dalla base di Como è arrivato l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato recuperato con l’elicottero e portato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. I familiari sono stati accompagnati a valle dal Soccorso alpino. L’intervento è terminato in serata, con il rientro delle squadre.