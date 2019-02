Lutto a Civate per la scomparsa di Carlo Valsecchi

Aveva 75 anni. Negli anni ’60 era entrato a far parte del Gruppo Folkloristico Firlinfeu. Sabato i funerali

CIVATE – Il paese piange Carlo Valsecchi, molto conosciuto in paese e storico membro del Gruppo Folkloristico Firlinfeu presieduto da Renzo Maggi. Nato del 1944, sposato con Antonia, dalla quale ha avuto due figlie, Silvia e Chiara, Carlo Valsecchi ha sempre vissuto a Civate dov’era conosciuto per la sua particolare gentilezza e disponibilità.

Membro dei Firlinfeu

Negli anni ’60 era entrato a far parte dei Firlinfeu, per i quali ha suonato praticamente tutta la vita, come ha ricordato il presidente Maggi: “Carlo è con noi da sempre, suonava il basso. Oltre ad essere un ottimo musicista e amico, era il nostro ‘factotum’, faceva di tutto: era lui ad esempio ad occuparsi dell’apertura e della pulizia della nostra sede. Tre anni fa si è ammalato e ha dovuto smettere di suonare, ma per noi c’è stato fino alla fine. Ci mancherà molto”.

I funerali

I funerali di Carlo Valsecchi si terranno domani, sabato 23 febbraio, alle ore 15 presso la Chiesa di Civate.