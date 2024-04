Cornizzolo. Cade in bici e si infortuna, elisoccorso 65enne

L’intervento nel primo pomeriggio

Il ferito elitrasportato in codice giallo all’Ospedale

CIVATE – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, sul Cornizzolo, nei pressi del Rifugio Consiglieri, per un 65enne infortunato in seguito ad una caduta in bici.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, allertato il Soccorso Alpino Stazione Triangolo Lariano mentre in volo si è alzato l’elisoccorso da Como. Una volta raggiunto, il ciclista è stato stabilizzato e trasportato in Ospedale in codice giallo per le cure del caso.