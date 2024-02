Dolore a Valmadrera per la morte di Marco Maggi, aveva solo 34 anni

Il giovane era molto conosciuto in città

Il funerale sabato alle 14.30 nella chiesa parrocchiale

VALMADRERA – L’intera comunità di Valmadrera è sconvolta dal dolore per la prematura scomparsa del giovane Marco Maggi. Il 34enne, nato e cresciuto in città, è morto a causa di una malattia lasciando tutti attoniti. Molto conosciuto a Valmadrera, dove viveva, in passato aveva anche giocato nella Polisportiva.

Marco Maggi lascia il papà Valter, la mamma Rosi, la sorella Marta, la compagna Alessia e gli affezionatissimi zii e cugini, insieme ai numerosi amici. Il funerale sarà celebrato sabato 2 marzo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Valmadrera.