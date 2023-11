In difficoltà in zona impervia, soccorsi in azione alla Conca di Crezzo

OLIVATO LARIO – Vigili del fuoco in campo sabato pomeriggio con una squadra SAF da Lecco e una partenza da Canzo per soccorrere un uomo e una donna in difficoltà in zona impervia nella valle sottostante al Monumento alle vittime volo atr 42.

Dopo aver rintracciato e messo in sicurezza i due malcapitati via terra l’elicottero vf Drago 151 ha verricellato le 2 persone per poi portarle in zona sicura. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 3 ore. In posto anche un’ambulanza Areu 118.