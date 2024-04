Incendio in un capannone a Valmadrera, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 6.30 di oggi, giovedì, in via Como

VALMADRERA – L’allarme è scattato intorno alle ore 6.30 di oggi, giovedì 25 aprile, per un incendio in un capannone a Valmadrera. I Vigili del Fuoco del comando di Lecco stanno intervenendo in Via Como con numerosi mezzi e squadre. Ancora ignote le cause del rogo, spetterà alle forze dell’ordine capire cosa sia successo.

Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto coinvolto anche un uomo di 81 anni per il quale sono state necessarie le cure dei sanitari. Sul posto, infatti, sono intervenute anche l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e un’altra della Croce Verde di Bosisio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Soccorsa anche una donna di 40 anni in codice verde (poco critico)