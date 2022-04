MALGRATE – Traffico in tilt a causa di un incidente che si è verificato in zona Ponte Nuovo sul lato di Malgrate, alle 17.50 circa di oggi, martedì. Ingorghi anche in centro Lecco.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con un’automedica e un’ambulanza. Stando alle informazioni sinora emerse ci sarebbe un ferito: una donna di 51 anni giudicata in codice giallo. Sul posto anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e determinate l’esatta dinicamica del sinistro.

Maggiori informazioni non appena possibile.