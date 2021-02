Soccorso Alpino in azione intorno alle 15 di oggi, venerdì

Due escursionisti sarebbero precipitati per alcune decine di metri

CIVATE – Incidente in montagna nella zona del Corno Birone, sopra il paese di Civate per due escursionisti. La caduta sarebbe avvenuta nei pressi del sentiero “Luisin” che unisce con un percorso a mezza costa la località San Tomaso di Valmadrera con San Pietro al Monte.

L’allarme è scattato intorno alle 15 di oggi, venerdì 12 febbraio, per due escursionisti precipitati per circa una quarantina di metri. Sul posto sono intervenuti in codice rosso l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como e i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino – Stazione Triangolo Lariano.

L’intervento si è concluso intorno alle 17 con il recupero in elicottero dei due escursionisti, uno dei quali è stato ricoverato in codice giallo con un trauma cranico all’Ospedale di Lecco. Illeso, invece, il secondo uomo.