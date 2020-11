Malgrate. Falso allarme, concluse le ricerche del presunto disperso nel lago

I sommozzatori stavano scandagliando il fondo del lago

Fortunatamente si è trattato di un falso allarme

MALGRATE – Si è temuto il peggio, ma fortunatamente si è trattato solamente di un falso allarme. Dopo la segnalazione del ritrovamento, in riva al lago a Malgrate, di alcuni indumenti, la macchina dei soccorsi si è subito attivata.

Sul posto, poco prima delle 18, di oggi, sabato, si sono portati i Vigili del Fuoco sia via terra che via lago con una pilotina, mentre i sommozzatori hanno iniziato a scandagliare le specchio d’acqua antistante il lungolago di Malgrate, dove sono stati ritrovati i vestiti, in prossimità del Monumento ai Caduti.

Una perlustrazione durata circa un’ora, sul posto sono intervenuti anche dei Carabinieri e la Polizia Locale. Poi la conferma del falso allarme giunta intorno alle 19, con le ricerche che sono state sospese.