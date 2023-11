Malore a Valmadrera, 56enne soccorso in gravi condizioni

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio in un’azienda di trasporti e logistica

I sanitari hanno stabilizzato l’uomo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Lecco

VALMADRERA – Si è accasciato al suolo a causa si un malore mentre stava lavorando e subito sono stati chiamati i soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle ore 19.30 di oggi, lunedì 6 novembre, in via Santa Vecchia a Valmadrera, in una azienda di trasporti e logistica.

Le condizioni del uomo, un 56enne, sono apparse da subito gravissime. Sul posto si sono precipitate l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio. I sanitari hanno subito messo in atto le manovre per rianimare l’uomo riuscendo a stabilizzarlo solo dopo diversi minuti. Il 56enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni critiche.