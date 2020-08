Onno. Nel lago con la jeep: arrivano pompieri ed elisoccorso, ma lui aveva bevuto troppo

E’ successo questa mattina poco dopo le 6.30

In volo si era alzato anche l’elisoccorso, ma l’uomo stava bene

OLIVETO – Finisce nel lago con la jeep. E’ successo questa mattina, venerdì, poco dopo le 6.30 a Onno. Un uomo di 36 anni avrebbe infatti perso il controllo del fuoristrada finendo in acqua. Un incidente che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso tanto che in cielo si è anche alzato l’elisoccorso da Como. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per tirare fuori dall’acqua la jeep. Non appena le forze dell’ordine sono arrivate in loco, l’allarme è però subito rientrato. L’uomo stava bene ed è apparso evidente che aveva semplicemente alzato un po’ troppo il gomito. I rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale di Lecco.