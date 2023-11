Serata di passione lungo la SS36 a causa di due incidenti

Il primo avvenuto poco dopo le 17.30 all’altezza di Briosco in direzione Sud; il secondo poco più tardi dopo il ponte di Annone, direzione Nord

CIVATE – Serata di passione lungo la SS36 sia in direzione Sud che in direzione Nord per due incidenti. Il primo si è verificato poco dopo le 17.30 all’altezza del tratto Briosco Fornaci – Arosio, nel quale è rimasto coinvolto un giovane di 28 anni con il serpentone di auto che è arrivato sino all’altezza del comune di Nibionno.

Il secondo sinistro, un tamponamento fra due auto, si è verificato poco più tardi, in direzione Nord, subito dopo il ponte di Annone Brianza. Anche qui lunga la colonna di auto che si è formata.