SS36. Incidente nel tunnel del Monte Barro, feriti e traffico deviato

Schianto nel tunnel del Monte Barro sulla Statale 36, in direzione Lecco

Due automobilisti feriti e code anche sulla provinciale

CIVATE – Un incidente avrebbe coinvolto più veicoli, intorno alle 14.30 di oggi, venerdì, lungo la SS36 all’ingresso del tunnel del Monte Barro.

Il sinistro si è verificato in direzione Nord, verso Lecco, provocando forti rallentamenti. Il traffico è stato momentaneamente deviato dalla SS36 sulla provinciale a Civate con ripercussioni al traffico locale, fino all’ingresso di Lecco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari insieme ai vigili del fuoco per soccorrere due automobilisti rimasti feriti in modo non grave. Due i mezzi rimasti incidentati e recuperati dal soccorso stradale. Sul posto anche la Polstrada per rilevare il sinistro e gestire la viabilità.