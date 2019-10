Valmadrera, auto contro scooter: ferito un 15enne

L’incidente avvenuto giovedì in centro Valmadrera

Ferito un giovane nello schianto tra il suo scooter e un’auto

VALMADRERA – Ha 15 anni il giovane soccorso nel pomeriggio di giovedì in via Verdi a Valmadrera.

Il ragazzo è rimasto ferito nello schianto tra il suo scooter e un’auto in transito. Il personale della Croce Rossa e del 118 hanno prestato le prime cure al 15enne per poi trasferirlo in ospedale. Le sue condizioni non preoccuperebbero.

La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale intervenuta insieme ai sanitari.