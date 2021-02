Il cordoglio del comune di Valmadrera per la scomparsa di Beppe Voltolini

Ex consigliere comunale, difensore civico e volto dell’Anpi

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera partecipa al cordoglio del figlio Luciano, con Ornella e Ivana e i famigliari tutti per la scomparsa di Giuseppe Beppe Voltolini, 96 anni, toscano di origine, figura storica del sindacato e dell’ANPI, dal 1985 al 1995 Consigliere comunale di Valmadrera, dal 1995 al 2014 primo e unico Difensore civico a Valmadrera.

E’ stato segretario della Camera del Lavoro di Lecco dal maggio 1967 all’agosto del 1970, vivendo la stagione di scioperi del 1969, poi di Bergamo dal 1970 al 1972.

Dal 1975 al 1983 ha diretto la Federazione Nazionale degli Artisti (pittori, scultori,

scenografi, registi, musicisti) FNLAV CGIL.

“Voltolini nasce politicamente – ricorda il sindaco Antonio Rusconi – come uomo di parte politica, ma poi come Difensore civico era stimato e votato da tutti. Ha esercitato questo ruolo senza mai calcolare il tempo donato agli altri e in maniera del tutto disinteressata e gratuita. In questo è stato davvero fino all’ultimo una persona vicino alle fragilità e agli ultimi. Penso che per persone come Beppe si possa usare senza rossore la parola politica come servizio”.

“Se dovessi parlare ai giovani di coerenza tra parole e vita e impegno concreto nell’amministrazione pubblica – aggiunge il sindaco – dovrei raccontare la vita di persone come Voltolini.”

I funerali si svolgeranno con rito civile presso il Centro Culturale Fatebenefratelli giovedì 11 febbraio alle ore 15.00