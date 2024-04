Valmadrera piange Clemente Butti, storico commerciante

Aveva 90 anni ed era molto conosciuto

I funerali venerdì mattina

VALMADRERA – La comunità di Valmadrera in lutto per la scomparsa di Clemente Butti, 90 anni, storico commerciante alimentarista. Il suo negozio, conosciuto da molti, era stato per anni in via Mulini per poi trasferirsi in via San Martino.