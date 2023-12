Alpinisti incrodati sulla Cresta di Piancaformia, recuperati dai soccorsi

La richiesta di soccorso è stata lanciata poco dopo le 16 di oggi, domenica

ESINO LARIO – Due alpinisti stranieri di 28 e 29 anni sono rimasti incrodati, quindi non più in grado di proseguire né di tornare sui propri passi, sulla cresta di Piancaformia, in Grignone.

La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 16 di oggi, domenica, dal rifugista del rifugio Brioschi, che ha allertato i soccorsi. Sul posto si è quindi portato l’elisoccorso di Brescia con a bordo i tecnici della Soccorso Alpino della Stazione della Valsassina – Valvarrone, che hanno individuato i due alpinisti in difficoltà per poi riportarli a valle sani e salvi, con l’intervento che si è concluso alle 18 circa.