Ballabio, principio d’incendio in un bus. L’autista spegne il rogo

E’ successo questa mattina a Ballabio

Sul posto i vigili del fuoco di Lecco

BALLABIO – Il conducente dell’autobus ha mantenuto il sangue freddo: quando fumo e fiamme si sono sprigionate dal bus che stava guidando, l’autista ha preso l’estintore e ha spento il principio d’incendio, allertando nel mentre anche i vigili del fuoco.

E’ successo questa mattina, domenica 3 marzo, a Ballabio. Le informazioni a riguardo di quanto accaduto sono ancora sommarie. Sul posto per il sopralluogo e le operazioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco, a cui spetta la ricostruzione della causa del principio d’incendio. Fortunatamente non si registrano feriti: sull’autobus infatti non viaggiavano passeggeri.