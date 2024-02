Ballabio. Schianto in via Confalonieri, un 25enne all’ospedale

Scontro frontale nella serata di venerdì all’altezza della scuola primaria

Una delle due auto è uscita di strada finendo la sua corsa in bilico sulla recinzione di un’abitazione

BALLABIO – Scontro frontale nella tarda serata di venerdì 23 febbraio a Ballabio, l’incidente è avvenuto in via Confalonieri, all’altezza della scuola primaria. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha terminato la sua corsa in bilico sul muretto di recinzione di una villa.

I due giovani (un 18enne e un 22enne residenti entrambi nel lecchese) a bordo dell’Audi, che percorreva la strada in discesa, non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, mentre il 25enne (anche lui lecchese) alla guida della BMW finita sopra la staccionata, è stato estratto dall’abitacolo dall’equipe del mezzo di soccorso avanzato e portato in codice giallo (mediamente critico) con politraumi all’ospedale di Lecco.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30, sul posto l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, insieme ai Vigili del Fuoco di Lecco e alla Polstrada. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.