L’incidente intorno alle 17.30

Due auto si sono tamponate sulla Provinciale a Balisio. Soccorse in tre persone

BALLABIO – Incidente fortunatamente senza gravissime conseguenze nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, a Ballabio.

Tamponamento sulla Provinciale a Balisio

Il sinistro si è verificato lungo la Provinciale della Valsassina, in località Balisio: coinvolte due auto che, per cause da chiarire, si sono tamponate mentre stavano viaggiando in direzione Pasturo.

Soccorsi sul posto

Sul posto, in codice verde, la Croce Rossa di Ballabio che ha provveduto a prestare le cure del caso alle tre persone coinvolte: una ragazza di 23 anni, un uomo di 49 e una bimba di 7. Inevitabile qualche rallentamento al traffico verso la Valsassina.