Bloccati in Grignetta: quattro escursionisti soccorsi dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

L’intervento è avvenuto oggi, domenica, intorno alle 16.15

I quattro escursionisti sono stati portati a valle sani e salvi

BALLABIO – Intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica, in Grignetta per soccorrere quattro persone in difficoltà. Da quanto è stato possibile apprendere, i quattro escursionisti si sarebbero trovati in difficoltà mentre si trovavano in una zona impervia a circa 1800 metri di altezza.

Non riuscendo a procedere in autonomia, le quattro persone hanno lanciato, intorno alle 16.15, l’allarme con l’attivazione dei Vigili del Fuoco. Immediatamente è stato allertato l’elicottero Drago da Malpensa: in poco tempo sono stati così rintracciati dall’alto i quattro “dispersi” e recuperati grazie anche al coinvolgimento di una squadra del Saf. L’intervento di soccorso è durato circa 1 ora e mezza