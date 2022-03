Dramma a Margno, ritrovato il corpo senza vita di una persona

Il tragico ritrovamento in una zona impervia

MARGNO – Drammatica scoperta a Margno: il corpo senza vita di una persona di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ritrovato nel pomeriggio di domenica, in una zona impervia in località Bagnala.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30, sul posto si è portato l’elisoccorso di Bergamo, unitamente ai Vigili del Fuoco e ai volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina Valvarrone. Allertati anche i Carabinieri.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, non si esclude l’ipotesi che si sia trattato di un gesto estremo.