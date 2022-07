Doppio intervento per i volontari del Soccorso Alpino

Entrambe le donne ferite sono state portate in ospedale a bordo dell’elisoccorso del 118

BARZIO / MOGGIO – Doppio intervento dei volontari del Soccorso Alpino Stazione di Valsassina e Valvarrone (XIX Delegazione Lariana) nella giornata di oggi, domenica.

Nella tarda mattinata a Moggio una donna di 60 anni ha riportato la sospetta frattura di un polso ai Piani di Artavaggio, nei pressi del rifugio Nicola. La donna è stata recuperata dall’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza mentre le squadre del Soccorso Alpino sono uscite a supporto delle operazioni.

Altro intervento nel primo pomeriggio a Barzio, ai Piani di Bobbio, nella Valle dei Mughi. Una donna bergamasca di 48 anni ha riportato una lesione a una caviglia e non riusciva più a camminare. Sono usciti dieci tecnici della Stazione di Valsassina e Valvarrone, presente anche un medico del Soccorso alpino; dopo un tratto in funivia, l’hanno raggiunta a piedi e valutata dal punto di vista sanitario, poi l’hanno imbarellata e messa in sicurezza. Nel frattempo si è liberato l’elicottero di Como di Areu, che è arrivato sul posto, ha imbarcato la donna e l’ha portata in ospedale.