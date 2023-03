Escursionista di 53 anni disperso, ricerche sui monti sopra Premana

L’allarme nella tarda mattinata di oggi, domenica

L’auto dell’escursionista è stata ritrovata a Premana

PREMANA – Si sta cercando in queste ore un escursionista che, dalle prime frammentarie informazioni, potrebbe essere disperso sui monti della zona di Premana. L’uomo, un 53 enne sportivo, non ha fatto rientro dopo un’escursione in Valsassina.

Intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 26 marzo, sono stati allertati i soccorsi. L’auto dell’uomo è stata ritrovata a Premana, perciò i tecnici del Soccorso Alpino hanno avviato le ricerche sulle montagne di quella zona. Operazioni che stanno interessando una ventina di soccorritori. Mobilitato anche l’elicottero della Guardia di Fiananza.

L’uomo disperso, che sarebbe residente nel comasco, era in compagnia del suo cane.

Maggiori informazioni appena possibile