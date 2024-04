Escursionista elisoccorso in zona rifugio Rosalba in Grignetta

La chiamata ai soccorsi è stata lanciata alle 15 circa

PIANI RESINELLI – Escursionista soccorso nei pressi del sentiero dei Morti che porta al rifugio Rosalba in Grignetta, dopo essersi infilato in un canale senza più essere in grado di procedere e nemmeno di ritornare su propri passi.

L’uomo, un 60anne, rimasto pertanto incrodato non ha potuto far altro che chiamare i soccorsi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Milano, mentre ai Piani Resinelli si sono comunque fatti trovare pronti e a disposizione un tecnico e un sanitario del Soccorso Alpino della stazione di Lecco (XIX Delegazione Lariana).

L’uomo è stato quindi recuperato e portato in salvo.