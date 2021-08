Intervento dei Vigili del Fuoco, strada chiusa nel tratto Taceno-Portone

Lo smottamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì

BELLANO/TACENO – Dopo un paio di giornate di tregua, il maltempo è tornato ad affacciarsi sul nostro territorio e puntuale, dopo i recenti danni, ha fatto sentire nuovamente i suoi effetti negativi su un territorio già messo a dura prova dai forti temporali degli ultimi giorni. E così, il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco con il distaccamento di Bellano, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 agosto, per una frana che ha invaso la strada provinciale 62 tra Bellano e Taceno.

Dalle prime verifiche effettuate dal personale provinciale e dai Vigili del Fuoco è stata rilevata la presenza di ulteriore materiale instabile posto a quote variabili dal piano

stradale e, anche a causa delle forte precipitazioni che stanno continuando in queste ore, non ci sono le condizioni per la rimozione in sicurezza del materiale franato e, pertanto, non è possibile la riapertura della circolazione. La Provincia di Lecco ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura totale della Sp62 della Valsassina nel tratto Taceno-Portone dal chilometro 26+200 circa (ponte di Tartavalle in comune di Taceno) al chilometro 29+000 circa (in comune di Bellano località Pennaso).