Due escursionisti recuperati dall’elicottero dei soccorsi in Grignetta

Erano in difficoltà sulla Cresta Cermenati e hanno chiamato aiuto

LECCO – E’ finita con un volo sull’elicottero del 118, la gita di due escursionisti sul sentiero della Cresta Cermenati in Grignetta. Forse per il caldo e la stanchezza, si sarebbero trovati in difficoltà e hanno preferito avvisare i soccorsi.

Intorno alle 17.30 è arrivata la chiamata d’emergenza che ha mobilitato sul posto l’elicottero decollato da Como e sono state pre-allertate squadre del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco di cui non è stato poi necessario l’impiego.

E’ bastato l’equipaggio dell’elisoccorso a recuperare i due escursionisti e a trasferirli in salvo ai Piani Resinelli.