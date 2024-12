In fiamme un tetto a Ballabio, intervento dei Vigili del Fuoco a Natale

L’incendio nel tardo pomeriggio di ieri, 25 dicembre

Il rogo si è propagato dalla canna fumaria al tetto di un’abitazione di via Volta

BALLABIO – Non c’è stata tregua nemmeno nella giornata di ieri, Natale, per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco che, nel tardo pomeriggio, sono stati chiamati a intervenire in via Volta, a Ballabio, per l’incendio del tetto di una abitazione. Le fiamme hanno dapprima avvolto la canna fumaria e poi hanno interessato una parte del detto. In posto i Vigili del Fuoco con due partenze, un’autopompa e un mezzo boschivo.