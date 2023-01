Incidenti sulle piste da sci, giornata di soccorsi ai Piani di Bobbio

Cinque interventi nella giornata di sabato

In volo due volte anche l’Elisoccorso

BARZIO – Sabato di lavoro per i soccorsi ai Piani di Bobbio per diversi infortuni sulle piste da sci.

La prima chiamata è scattata poco dopo le 11.30 per un 42enne infortunato lungo la Pista Camosci. Per soccorrere lo sciatore in volo si è alzato l’elicottero da Como che ha provveduto a trasportare il ferito in Ospedale a Lecco in codice giallo. Pochi minuti prima di mezzogiorno invece i soccorsi sono stati nuovamente allertati per un 31enne infortunato, fortunatamente non grave.

Alle 12.14 un altro intervento si è reso necessario allo Snow Park del comprensorio mentre, intorno alle 14.30, in volo si è nuovamente alzato l’elisoccorso, questa volta da Sondrio, per un infortunio in pista che ha visto coinvolto un 46enne, portato in ospedale in codice giallo.

L’ultimo intervento dei soccorritori in questa lunga giornata si è verificato poco dopo le 16: soccorso un 23enne in codice verde.