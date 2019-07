Lavorava in nero in un locale ma riceveva il reddito di cittadinanza

Controlli dei carabinieri in un ristorante in Valsassina

Una lavoratrice non in regola, percepiva il reddito di cittadinanza

LECCO – Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco hanno proceduto al controllo di un ristorante della Valsassina, contestando alla titolare violazioni amministrative per alcune migliaia di euro.

I militari, durante le verifiche hanno accertato il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi e sopratutto la presenza di una lavoratrice “in nero” su un totale di cinque dipendenti.

Approfondendo i controlli è emerso inoltre che la lavoratrice (L.C. le iniziali) pur lavorando (in nero) risultava beneficiaria del reddito di cittadinanza. Per questo motivo, la donna è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.