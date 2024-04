Lutto in Valsassina per la scomparsa di Donata Barone

I funerali domani, martedì, alle ore 15 nella chiesa San Lorenzo di Ballabio

Col marito Roberto era titolare del caseificio Carozzi Formaggi

BALLABIO – Valsassina in lutto per la morte improvvisa di Donata Barone, moglie di Roberto Carozzi titolari della ditta casearia Carozzi Formaggi, venuta a mancare nella giornata di domenica.

Donata, 64 anni, laorchese di nascita, era convolata a nozze con Roberto nel 1982, assumendo nel corso degli anni un ruolo sempre più importante e fondamentale in azienda, oggi guidata assieme ai figli: Vera, Aldo e Marco.

Un lutto improvviso che ha scosso l’intera Valsassina e non solo. Donna risoluta, energica e determinata, Donata ha saputo bilanciare il ruolo in azienda con quello della famiglia.

La storia del caseificio Carozzi ha origini lontane, per l’esattezza nel 1960, quando il padre di Roberto, Aldo, dopo aver lavorato in qualità di autista prima presso la Mauri formaggi e poi presso il caseificio Ganassa, decide di lanciarsi nel campo dell’imprenditoria casearia. Apre così la sua piccola ditta composta da soli due dipendenti utilizzando alcune celle situate a Lecco in via Sassi.

Gli affari vanno bene e il taleggio Carozzi piace molto. Nel 1968 avviene il trasferimento in

quel di Ballabio ed i figli Roberto e Patrizia iniziano la loro collaborazione all’attività di famiglia. Nel 1979 Aldo scompare e la ditta va sotto la direzione del figlio Roberto che nel 1982 si sposa con Donata.

L’attività cresce, grazie anche all’ingresso in azienda di Donata, la quale a fianco del marito Roberto, dimostra di saper guardare con lungimiranza al futuro e infatti, nel 2006, i conoiugi Carozzi decidono di trasferire l’attività dalla sede di Ballabio nella splendida nuova location situata sul confine tra i comuni di Barzio e Pasturo, esattamente poco oltre il famoso prato Pigazzi dove per anni ha trovato posto la “Sagra delle Sagre”, ancor oggi attuale sede della Carozzi Formaggi.

I funerali di Donata Barone, si svolgeranno domani, martedì, alle ore 15, nella chiesa di San Lorenzo a Ballabio.