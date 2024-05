Malore a Ombriaco e infortunio all’Alpe Dolca, doppio intervento del Soccorso Alpino

Un 78enne si è sentito male ed è stato trasportato all’ospedale di Lecco

Infortunio nella zona dell’Alpe Dolca, vittima una persona di 61 anni portata all’ospedale di Gravedona

BELLANO/CASARGO – Doppio intervento del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone nel pomeriggio di oggi, 11 maggio. La prima chiamata è arrivata poco dopo le 12 per un malore a Bellano, in una zona impervia in frazione Ombriaco. Un uomo di 78 anni è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico) e trasportato all’ospedale di Lecco con l’elisoccorso.

Proprio mentre la squadra del Cnsas stava facendo rientro, è stata dirottata a Casargo, nella zona dell’Alpe Dolca, per una persona di 61 anni vittima di un infortunio sul sentiero. Anche in questo caso la persona ferita è stata recuperata dall’elisoccorso e trasportata in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Gravedona.