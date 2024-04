Maltempo: crolla un muro a Margno, due famiglie evacuate

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di Pasquetta in via Vittorio Veneto

Nella giornata di oggi si svolgerà la perizia del crollo da parte del comune

MARGNO – Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano poco prima delle 20 di ieri, 1° aprile, a Margno in Valsassina. In via Vittorio Veneto, infatti, è crollato un muro di contenimento sovrastante una abitazione, fortunatamente, non coinvolgendola in modo significativo. Evacuate a titolo precauzionale due famiglie, nella giornata di oggi si svolgerà la perizia del crollo da parte del comune.