Maltrattava la madre di 73 anni, arrestato un 34enne di Barzio

Il provvedimento al termine di accurate indagini da parte dei Carabinieri

La madre di 73 anni subiva violenze fisiche e psicologiche dal 2017 ma non aveva mai voluto denunciare

BARZIO – E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Lecco del Ten. Col. Albanese, sotto la direzione del Sostituto Procuratore Andrea Figoni della locale Procura della locale Repubblica hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 6 maggio scorso dal Gip del Tribunale di Lecco, che ha accolto pienamente le richieste del P.M., nei confronti di un 34 enne di Barzio, noto alle Forze di Polizia, che dal 2017 sottoponeva la madre, convivente, 73enne, a continui maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, che la donna non aveva mai voluto denunciare.

E’ stato così necessario svolgere accurate indagini anche di tipo tecnico con cui i militari hanno potuto dimostrare quanto stava accadendo all’interno dell’abitazione famigliare, nelle cui mura domestiche si verificavano le condotte penalmente rilevanti. L’arrestato, dopo le formalità, di rito è stato portato nel carcere di Lecco dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.